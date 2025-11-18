МАГАТЕ: Дві українські АЕС знизили потужність після російського удару по підстанціях

Дві українські атомні електростанції протягом останніх десяти днів працюють на зниженій потужності через пошкодження електропідстанцій внаслідок російського обстрілу.
Про це повідомив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.
Йдеться про Хмельницьку іРівненську АЕС — їх відключили від однієї з двох ліній електропередачі напругою 750 кіловольтів. За словами Гроссі, також зменшити виробництво електроенергії на деяких з реакторів наказав оператор енергосистеми.
Агентство зазначає, що одну з уражених ліній відновили, проте інша залишається несправною.
Три реактори продовжують працювати на обмеженій потужності на прохання оператора енергомережі.
- Під час масованої атаки в ніч проти 8 листопада росіяни обстріляли підстанції, які живлять Хмельницьку і Рівненську атомні електростанції. Також тієї ночі дрон влучив у багатоповерхівку в Дніпрі, були загиблі та постраждалі.