Найбільший авіаносець США відправлять у Карибське море — він буде боротися з наркокартелями

Ударна авіаносна група ВМС США на чолі з найбільшим у світі авіаносцем «Джеральд Р. Форд» доєдналася до операції проти наркотрафіку в Карибському морі.

Про це повідомили в пресслужбі ВМС США.

Кораблі пройшли протоку Анегада біля Британських Віргінських островів та увійшли в зону відповідальності Південного командування США 16 листопада.

Авіаносець, на якому понад 400 моряків, залучили за наказом міністра оборони Піта Гегсета.

Разом із «Фордом» у групі винищувальна авіація, ракетні есмінці USS Bainbridge та USS Mahan, а також командний корабель протиповітряної та протиракетної оборони USS Winston S. Churchill.

Авіаносна група посилить уже наявні сили США в регіоні — есмінець USS Gravely, десантний корабель USS Iwo Jima та експедиційний підрозділ морської піхоти.

Загострення відносин між США та Венесуелою

В останні місяці відносини між Венесуелою і США значно погіршились. Американські військові неодноразово атакували човни біля узбережжя Венесуели, які нібито перевозили наркотики. Адміністрація пояснює такі кроки боротьбою з епідемією фентанілу в США — смертність, повʼязана із цим наркотиком, значно зросла за останні роки.

У жовтні газета The Wall Street Journal із посилання на джерела писала, що США готують удари по військових об’єктах Венесуели, пов’язаних з наркотрафіком.

Серед потенційних цілей називалися порти, аеропорти, військово-морські бази та злітно-посадкові смуги, що, за твердженнями США, контролюються військовими та нібито використовуються для незаконного обігу наркотиків.

Вже у листопаді США оголосили про початок військової операції біля Венесуели під назвою «Південний спис», яка спрямована на «боротьбу з наркотерористами» в Південній Америці.