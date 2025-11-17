AP: Майк Помпео став радником оборонної компанії Fire Point, яку пов’язують із Міндічем

Колишній держсекретар США Майк Помпео приєднався до дорадчої ради української оборонної компанії Fire Point.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на керівництво компанії.

Компанія створила консультативну раду і 12 листопада призначила Помпео її членом.

«Для нас це велика честь. Ми вирішили, що, оскільки ми перетворюємося на велику міжнародну компанію, ми повинні забезпечити дотримання найчіткіших і найкращих корпоративних стандартів», — заявила головна технічна директорка компанії Ірина Терех.

За її словами, до ради увійдуть іще три людини.

«Ми розвиваємося як компанія і хочемо, щоб мудра консультативна рада допомогла нам налагодити цю роботу», — сказав Терех.

Fire Point активно розширює міжнародну присутність, зокрема будує завод у Данії для виробництва твердого ракетного палива та планує більш ніж удвічі збільшити виробництво своїх крилатих ракет Flamingo (FP-5).

Терех сказала, що Fire Point доручила великій міжнародній фірмі провести незалежний аудит своїх цін і виробництва. Він має розвіяти підозри щодо можливого завищення вартості компонентів і обсягів дронів у контрактах із Міноборони. Антикорупційні органи перевіряють також імовірні зв’язки Fire Point із бізнесменом Тимуром Міндічем, фігурантом справи про «Енергоатом». У компанії всі звинувачення відкидають.

Попри перевірки Fire Point демонструє швидке зростання — цьогорічний дохід вона оцінює приблизно в $1 млрд. Компанія вже кілька разів застосовувала крилату ракету Flamingo в бою, зокрема для ударів по об’єктах у Криму та російському Орлі.

У серпні видання The Kyiv Independent повідомляло, що компанію Fire Point пов’язують із бізнесменом та співвласником «Студії Квартал-95» Тимуром Міндічем. Тоді НАБУ перевіряло можливе завищення цін на дрони для Міністерства оборони. У самій компанії заявили, що перевірка ґрунтується на чутках опонентів, стосується шести різних компаній і не має стосунку до Міндіча. У НАБУ та САП уточнили, що розслідування щодо ракет «Фламінго» не ведеться.