Поставки газу з Греції до України. Стали відомі деталі

Президент Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс провели пресконференцію в Афінах. На ній вони розкрили деталі підписаної угоди про маршрут поставки газу з Греції до України.

Пресконференцію транслювали на ютуб-каналі Офісу президента.

Енергетичний коридор запрацює в січні 2026 року. Американський скраплений газ ітиме маршрутом «з півдня на північ» — від грецького портового міста Александруполіс до Одеси (цим маршрутом труби проходять через Румунію і Молдову).

Президент Зеленський заявив, що ця домовленість є частиною великого енергетичного пакета на зиму. З Грецією існують як угоди про оперативне постачання газу, які реалізують у І кварталі наступного року, так і довгострокові домовленості.

Греція розраховує стати вузлом поставок газу для Центральної і Східної Європи і зробити так, щоб країни Європейського Союзу припинили купувати російський газ.