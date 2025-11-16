Україна та Греція узгодили новий напрямок постачання газу на зиму

Україна домовилася з Грецією про новий маршрут постачання газу, який має посилити енергетичну безпеку країни в зимовий період.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.

За словами голови держави, угода з Грецією стане «ще одним напрямком постачання газу», що дозволить максимально диверсифікувати маршрути імпорту та убезпечити країну перед холодним сезоном.

Президент також зазначив, що Україна вже забезпечила фінансування імпорту газу на майже €2 мільярди. Це дозволить компенсувати втрати власного видобутку, спричинені російськими ударами по інфраструктурі.

Зеленський додав, що Україна фінансує імпорт за підтримки європейських партнерів і банків під гарантії Єврокомісії, а також за участі українських банків і Норвегії. Триває активна робота і з американськими партнерами.

«Повне фінансування буде. Робимо широкі можливості для постачання зимою», — йдеться в заяві.