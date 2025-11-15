Угорщина спрямує частку з Європейського фонду миру для підтримки Лівану, а не України

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна використає свою частку з Європейського фонду миру для підтримки ліванської армії.

Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Лівану Юссефом Раджі.

Йдеться про €1,5 мільйона, які підуть не на озброєння України, а на підтримку збройних сил Лівану.

Сіярто зазначив, що «національним безпековим інтересом Угорщини є мир на Близькому Сході», а стабільність Лівану, за його словами, «є ключем до цього».

Глава угорської дипломатії назвав Ліван «близьким союзником» Угорщини.