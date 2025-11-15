Трамп заявив, що «досить скоро» США проведуть ядерні випробування

Президент Дональд Трамп заявив, що незабаром США проведуть ядерні випробування, попри заклики до денуклеаризації.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами на борту літака.

Трамп пояснив своє рішення тим, що інші країни вже теж проводять ядерні випробування, тому, за його словами, у нього «не було вибору».

Він наголосив, що США мають у своєму арсеналі більше ядерної зброї, ніж будь-яка інша країна. На другому місці — Росія, на третьому — Китай. Але, на думку президента, ці країни можуть наздогнати США уже за 4-5 років.

Втім, Дональд Трамп не дав конкретної відповіді на запитання, чи хоче він провести підрив боєголовки.

Американський президент згодом повторив свою ідею про денуклеаризацію.

«Провести зустріч, на якій будуть присутні представники трьох провідних країн, щоб скоротити кількість ядерної зброї — це було б чудово», — сказав Трамп.

Що передувало

Наприкінці жовтня Путін заявив, що російська армія провела випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерним двигуном 9М730 «Буревісник». Вона здатна нести ядерний заряд.

Після цього Трамп заявив, що доручив Міноборони відновити випробування ядерної зброї, щоб «зрівняти умови» з іншими країнами, які проводять власні тестування.

Вже 5 листопада США випробували міжконтинентальну ракету Minuteman III. Її дальність польоту — близько 9,5 тисячі кілометрів. Ракета пролетіла приблизно 6 700 кілометрів до полігона на Маршаллових островах.

Цей запуск став частиною серії планових та періодичних випробувань, які мають оцінити можливості Minuteman III.

Проте, як писало CNN, високопосадовці Міненергетики США та керівники ядерної сфери в адміністрації Дональда Трампа намагаються переконати президента не проводити ядерних випробувань.

Останнє повномасштабне випробування ядерної зброї в Штатах було у 1992 році, а в 1996-му президент Білл Клінтон ввів заборону на реальні вибухи.