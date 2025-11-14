CNN: Посадовці з питань енергетики США намагаються переконати Трампа не проводити ядерні випробування

Високопосадовці Міністерства енергетики та керівники ядерної сфери в адміністрації Дональда Трампа планують найближчими днями зустрітися з представниками Білого дому та Ради нацбезпеки, щоб переконати президента не відновлювати вибухові ядерні випробування.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За їхніми словами, міністр енергетики Кріс Райт, керівник Національної адміністрації ядерної безпеки (NNSA) Брендон Вільямс і представники Національних лабораторій мають намір заявити, що проведення реальних підземних вибухів ядерних боєзарядів, як запропонував Трамп минулого місяця, є «неприйнятним» і технічно невиправданим.

На зустрічі з Білим домом представники NNSA і Міністерства енергетики планують заявити, що «жодних вибухових випробувань не буде», і запропонувати інший, технічно обґрунтований шлях — без підривів. Однак остаточне рішення все ж залишатиметься за президентом.

За даними CNN, NNSA вже підготувала аналітичний меморандум, де пояснила, що повне відновлення вибухових випробувань вимагатиме щонайменше 36 місяців, а також може бути заблоковане через численні судові позови екологічних і громадських організацій.

У жовтні Трамп доручив Пентагону «почати тестування ядерної зброї через програми інших країн».

Однак саме NNSA, що підпорядковується Міністерству енергетики, а не Пентагон, відповідає за створення, модернізацію і технічні випробування ядерного арсеналу США.

У Білому домі підтвердили, що «через випробування інших країн» президент дав розпорядження «Міністерству війни та Міністерству енергетики забезпечити тестування на однаковій основі».

Водночас офіційний представник Міненергетики Бен Дітдеріг заперечив, що відомство намагається відмовити Білий дім від випробувань, і зазначив, що адміністрація «розглядає всі можливі варіанти».

Наразі США тестують усі компоненти ядерних систем, окрім вибухових зарядних матеріалів у боєголовках. Останнє повномасштабне випробування ядерної зброї відбулося у 1992 році, а в 1996-му президент Білл Клінтон ввів заборону на реальні вибухи.

Однак є серйозні побоювання, що повернення США до вибухових тестів може спровокувати Китай та інші держави наслідувати приклад Вашингтону.