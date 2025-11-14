Трамп вимагає від ФБР розслідувати зв’язки Епштейна з Клінтоном та іншими демократами

Президент США Дональд Трамп оголосив, що звернеться до генеральної прокурорки Пем Бонді, Міністерства юстиції та ФБР із вимогою розпочати розслідування щодо зв’язків Джеффрі Епштейна з низкою впливових демократів і великих фінансових інституцій.

Про це він написав у Truth Social.

Трамп звинуватив Демократичну партію в тому, що вона «використовує вигадку про Епштейна», щоб відвернути увагу від «катастрофічного шатдауну та інших провалів».

За його словами, скандал навколо Епштейна «стосується демократів, а не республіканців».

Трамп також заявив, що вимагатиме розслідувати стосунки Епштейна з Біллом Клінтоном, Ларрі Саммерсом, Рейдом Гоффманом, J.P. Morgan, Chase та «багатьма іншими людьми й інституціями», щоб зʼясувати, «що відбувалося між ними та Епштейном».

Він стверджує, що всі докази «вказують на демократів», і заявив, що записи нібито свідчать про те, що ці люди «проводили значну частину свого життя з Епштейном і на його острові».