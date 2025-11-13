У США петиція про оприлюднення досьє Епштейна набрала достатньо голосів. Далі — рішення Палати представників

Наступного тижня Палата представників США голосуватиме, чи оприлюднювати досьє сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

Про це пишуть CNN та The Hill.

Відповідна петиція набрала необхідні 218 підписів — це дає змогу винести питання на розгляд, попри те що більшість республіканців проти. Спікер Майк Джонсон підтвердив, що законопроєкт винесуть на голосування одразу після повернення Конгресу з перерви наступного тижня.

За словами Джонсона, Комітет уже отримав і частково оприлюднив матеріали, а також допитав ключових фігурантів справи. Зокрема, демократи 12 листопада опублікували три електронні листи, в яких фінансист Епштейн написав, що президент США Дональд Трамп «провів години в його будинку» з однією з жертв.

Також Politico писало про те, що Епштейн пропонував російським дипломатам інформацію про Трампа перед його зустріччю з очільником Кремля Путіним у Фінляндії у 2018 році. Ще фінансист розмовляв про президента США з послом Росії в ООН Віталієм Чуркіним, який помер у 2017 році.

Трамп і керівництво Республіканської партії намагалися відкласти розгляд питання, але безрезультатно. Після ухвалення Палатою представників законопроєкт має схвалити Сенат, а потім його має підписати Трамп або ж Конгрес, якщо подолає вето президента.