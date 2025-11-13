Зірка «Чорної пантери» Чедвік Боузман посмертно отримає зірку на Алеї слави в Голлівуді

Американського актора Чедвіка Боузмана вшанують зіркою на Алеї слави в Голлівуді через п’ять років після його смерті.

Про це пише BBC.

Його зірку відкриють 20 листопада під час церемонії на Голлівудському бульварі в Лос-Анджелесі. На церемонії від його імені буде присутня вдова актора Сімон Боузман.

Також на події виступлять режисер «Чорної пантери» Райан Куглер і Віола Девіс — партнерка Боузмана по його останньому фільму «Ма Рейні: Мати блюзу».