Дослідження: У ДНК Гітлера виявили рідкісний сексуальний розлад

Вчені з Великої Британії виявили у крові нацистського диктатора Адольфа Гітлера генетичні захворювання психіки та статевого дозрівання.

Про це пише The Times.

Науковці дослідили ДНК Гітлера через пляму крові на дивані, де він покінчив життя самогубством. Аналіз виявив синдром Каллмана — генетичне захворювання, яке порушує статеве дозрівання та розвиток статевих органів.

Історик Потсдамського університету Алекс Дж. Кей припустив, що відкриття може пояснити вкрай незвичну та майже повну відданість Гітлера політиці у його житті. Оскільки з приватним життям через розлади він мав проблеми.

«Інші високопоставлені нацисти мали дружин, дітей, навіть позашлюбні звʼязки. Гітлер — єдина людина серед усього нацистського керівництва, яка цього не мала. Тому я думаю, що лише за Гітлера нацистський рух міг прийти до влади», — сказав він.

Вчені також встановили, що нацистський лідер мав підвищену генетичну схильність до шизофренії, біполярного розладу та аутизму, але підкреслили, що ці фактори не можуть пояснити чи виправдати його злочини.

«Якби він подивився на власні генетичні результати, він би майже напевно відправив себе до газової камери», — сказав провідний генетик дослідження, професор Турі Кінг.

Також генетичний аналіз спростував чутки про «єврейське походження» діда Гітлера — коріння диктатора виявилося австрійсько-німецьким.