Наука досі не зробила людей безсмертними, але шанси на довге і здорове життя значно зросли. І все — завдяки ДНК. На що ми можемо розраховувати? Традиційний тест «Бабеля»

Двадцять восьмого лютого 1953 року британці Джеймс Вотсон і Френсіс Крік відкрили «таємницю життя» — розшифрували структуру ДНК. На той час наука вже знала, що ДНК зберігає і передає у спадок генетичну інформацію, але як саме — лишалось загадкою. У квітні 1953 року Вотсон і Крік дали відповідь на це запитання в журналі Nature: ДНК створює ідентичні копії себе завдяки подвійній спіралі. Це стало справжнім проривом і початком багатьох великих відкриттів. Яких саме — дізнайтесь у традиційному тесті «Бабеля».