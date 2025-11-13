Держсекретар Рубіо: США майже вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що у Вашингтоні майже не залишилося варіантів нових санкцій, які можна було б накласти на Росію.

Про це він заявив після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді.

За його словами, після запроваджених санкцій проти найбільших російських нафтових компаній «Роснафти» та «Лукойлу» подальші дії США стосуватимуться радше забезпечення дотримання чинних санкцій, ніж введення нових.

«З нашої сторони залишилось не так багато обмежень для Росії... Ми завдали удару по їхніх найбільших нафтових компаніях, чого всі так довго вимагали. Я не знаю, що ще можна зробити. В цьому плані у нас майже вичерпані можливості для нових санкцій», — зазначив Рубіо.

Водночас він додав, що європейці можуть посилити тиск на тіньовий флот, який Кремль використовує для обходу нафтових обмежень, «оскільки багато чого з цього відбувається в районах, набагато ближчих до них».

Рубіо закликав європейських партнерів активніше долучатися до цього процесу.

Санкції США проти «Лукойлу» і «Роснафти»

23 жовтня США ввели санкції проти «Роснафти» та «Лукойлу» — це дві найбільші російські нафтогазові компанії. До списку внесли понад 30 підрозділів обох компаній, серед яких нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи по всій країні.

Уже за два дні акції обох компаній впали, найбільші нафтові корпорації РФ втратили разом $5,2 мільярда. Акції «Лукойлу» подешевшали на 7,2%, що призвело до втрати $3,66 мільярда. Акції «Роснафти» обвалилися на 3%, забравши з собою $1,56 мільярда.

На «Роснафту» і «Лукойл» припадає майже половина щоденного видобутку нафти в Росії. Наприклад, «Роснафта» генерує приблизно 17% доходів бюджету Росії.

10 листопада російський нафтовий гігант «Лукойл» оголосив форс-мажор на одному з найбільших у світі нафтових родовищ — Західна Курна-2 в Іраку.