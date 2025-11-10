Reuters: «Лукойл» оголосив форс-мажор на одному з найбільших нафтових родовищ

Російський нафтовий гігант «Лукойл» оголосив форс-мажор на одному з найбільших у світі нафтових родовищ — Західна Курна-2 в Іраку.

Про це пише Reuters з посиланням на чотири джерела.

Сполучені Штати Америки та Велика Британія у жовтні запровадили санкції проти «Лукойлу». Три джерела повідомили, що з того часу Ірак призупинив усі виплати компанії готівкою та нафтою.

За словами чотирьох джерел, 4 листопада «Лукойл» надіслав офіційного листа до Міністерства нафти Іраку. В ньому йдеться, що форс-мажорні обставини не дають продовжити нормальну роботу на родовищі Західна Курна-2.

Високопоставлений чиновник іракської нафтової промисловості заявив, що якщо причини форс-мажору не усунуть протягом шести місяців, «Лукойл» зупинить виробництво та повністю вийде з проєкту.