Сили оборони атакували завод «Ставролен» та склад боєприпасів у Росії

Сили спеціальних операцій завдали удару по заводу «Ставролен» у Ставропольському краї РФ та складу боєприпасів на тимчасово окупованій території Донеччини.

Про це повідомляє Генштаб.

Завод випускає полімери для виробництва композитних матеріалів, корпусних деталей, ущільнень та ізоляції для різної техніки Росії. Зокрема, він виробляє і складові частини до БпЛА.

Атакований склад боєприпасів знаходиться на тимчасово окупованій території населеного пункту Новий Світ на Донеччині.

Зафіксовано численні вибухи та пожежу в районі цілей. Результати атаки уточнюють.