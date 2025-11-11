Сили оборони атакували НПЗ в Оренбурзькій області РФ

Сили оборони України завдали удару по нафтопереробному заводу «Орськнафтооргсинтез» — зафіксували вибухи та пожежу на території обʼєкта.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в телеграмі.

За попередньою інформацією, атакою пошкоджена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюють.

Завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів — бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла та ін. Проєктна потужність переробки — 6,6 млн т нафти на рік. НПЗ, зокрема, забезпечує російську армію.

Вночі 11 листопада Сили оборони також атакували Саратовський НПЗ та низку обʼєктів росіян на окупованих територіях. Зокрема, морський нафтовий термінал у Феодосії — є влучання в резервуари. Крім того, воїни вдарили по складу матеріально-технічних ресурсів окупантів у Донецьку та місцю зосередження живої сили біля Очеретиного.

Автор: Анастасія Зайкова