Сили оборони атакували Саратовський НПЗ та низку обʼєктів росіян на окупованих територіях

Уночі 11 листопада українські війська атакували низку стратегічних обʼєктів на території Росії, окупованих Донеччини та Криму.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, під ударом українських дронів цієї ночі вкотре опинився нафтопереробний завод у Саратовській області Росії.

Там зайнялася пожежа. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів та задіяне у забезпеченні потреб окупаційної армії.

Українські дрони не вперше атакують Саратовський НПЗ. Востаннє це сталося уночі 3 листопада.

Також атаковано морський нафтовий термінал у Феодосії — є влучання в резервуари. Це ключовий вузол постачання палива морським шляхом у Крим та на окуповані території півдня України.

Крім того, Сили оборони вдарили по складу матеріально-технічних ресурсів окупантів у Донецьку та місцю зосередження живої сили біля Очеретиного.