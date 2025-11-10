Справа ПриватБанку: суд відхилив апеляції Коломойського і Боголюбова. Вони мають сплатити понад $3 млрд

Високий суд Англії постановив, що колишні власники ПриватБанку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов зобовʼязані виплатити банку понад $3 мільярди відшкодування збитків та судових витрат. У липні цього року суд визнав їх винними у шахрайстві та привласненні коштів ПриватБанку.

Про це йдеться у пресрелізі ПриватБанку.

Суд визначив , що Коломойський і Боголюбов мають сплатити ПриватБанку $1 761 957 792. Також вони мають сплатити $1 190 083 824 відсотків та покрити $99 575 371 витрат ПриватБанку.

Коломойський і Боголюбов прохали суд дозволити подати апеляцію на ухвалене рішення та зупинити його виконання до розгляду апеляції. Однак суд відхилив обидва клопотання.

Колишні власники мають сплатити зазначені суми до 24 листопада 2025 року. У разі несплати до цієї дати на неї нараховуватимуться відсотки. Якщо гроші не сплатять добровільно, ПриватБанк розпочне процес стягнення та добиватиметься примусового виконання рішення суду за рахунок активів колишніх власників. Активи Коломойського і Боголюбова перебувають під судовим наказом про всесвітній арешт активів з грудня 2017 року.

Суд зобовʼязав Коломойського і Боголюбова повністю відшкодувати судові витрати ПриватБанку. Причиною стало те, що Коломойський і Боголюбов намагалися ввести суд в оману.