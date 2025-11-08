У Дніпрі троє людей загинули через атаку дрона по багатоповерхівці

Кількість загиблих у Дніпрі після атаки росіян по девʼятиповерхівці зросла до трьох.

Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Ще одну людину поки не можуть знайти. За даними ОВА, від атаки постраждали 12 людей, семеро з них — у лікарні.

Через атаку зруйновано квартири з 4-го по 6 поверхи в одному з підʼїздів.