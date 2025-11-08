У Дніпрі троє людей загинули через атаку дрона по багатоповерхівці

Кількість загиблих у Дніпрі після атаки росіян по девʼятиповерхівці зросла до трьох.
Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
Ще одну людину поки не можуть знайти. За даними ОВА, від атаки постраждали 12 людей, семеро з них — у лікарні.
Через атаку зруйновано квартири з 4-го по 6 поверхи в одному з підʼїздів.
- Росіяни у ніч проти 8 листопада запустили по Україні 458 дронів і 45 ракет, зокрема «Кинджали». Сили оборони знешкодили 406 дронів і 9 ракет.
- Крім Дніпропетровщини, під атакою були Київщина, Одещина, Харківщина, Полтавщина та інші регіони. Росіяни вкотре били по енергетиці, у низці областей ввели екстрені відключення світла.