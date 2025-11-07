Троє людей загинули після російських атак по Херсонській та Запорізькій областях

Росіяни 7 листопада атакували Херсонську та Запорізьку області дронами та артилерією. Там загинули троє людей.

Зокрема, через артилерійський обстріл загинув житель Херсону. А в селищі Нововоронцовка чоловік загинув через атаку безпілотника.

Протягом дня від російської агресії постраждало також троє жителів обласного центру, один у Білозерці та двоє у Нововоронцовці.

Обстріли пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, заклад системи охорони здоров’я, гаражі й автотранспорт.

А в селищі Приморське Запорізької області через атаку FPV-дроном загинув чоловік і постраждав ще один.