Троє людей загинули після російських атак по Херсонській та Запорізькій областях

Росіяни 7 листопада атакували Херсонську та Запорізьку області дронами та артилерією. Там загинули троє людей.
Зокрема, через артилерійський обстріл загинув житель Херсону. А в селищі Нововоронцовка чоловік загинув через атаку безпілотника.
Протягом дня від російської агресії постраждало також троє жителів обласного центру, один у Білозерці та двоє у Нововоронцовці.
Обстріли пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, заклад системи охорони здоров’я, гаражі й автотранспорт.
А в селищі Приморське Запорізької області через атаку FPV-дроном загинув чоловік і постраждав ще один.
- Президент Володимир Зеленський 7 листопада повідомив, що Україна готує програму захисту прифронтових міст від дронів.