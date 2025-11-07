Україна готує програму захисту прифронтових міст від дронів

Командування Сил безпілотних систем підготувало програму для захисту Херсону. Аналогічну програму підготують для всіх прикордонних міст.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу.

За його словами, програма вже готова до реалізації та отримала підтримку на державному рівні. Вона передбачає комплекс заходів для виявлення, перехоплення та нейтралізації ворожих безпілотників, які загрожують місту.

«Я попросив розробити відповідну програму для всіх прикордонних міст на гарячих напрямках», — зазначив Зеленський.

Окремо він анонсував масове виробництво альтернативи БпЛА Mavic.

«Ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдено, буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз будуть готуватись у фінансуванні відповідні контракти», — сказав президент.