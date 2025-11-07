CNN: Китай обганяє світ за темпами виробництва ракет — супутники зафіксували масштабне будівництво

Загальна площа ракетних підприємств у Китаї зросла на понад 2 мільйони м² з 2020 по 2025 рік.

Про це пише CNN.

Супутникові знімки показали, що понад 60% із 136 об’єктів, пов’язаних із ракетними силами КНР, будуються або модернізуються. Там зʼявилися нові вежі, бункери та насипи, що свідчать про розробку зброї.

У Пекіні один із заводів, який розширився майже на 50%, виробляє балістичну ракету DF-26, відому як «вбивця Гуаму» — вона може змінювати траєкторію під час польоту й дістатися американської бази Андерсен на острові Гуам.

Згідно з червневими даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), Китай нарощує свій арсенал ядерної зброї швидше, ніж будь-яка інша країна. КНР щорічно збільшує свій арсенал приблизно на 100 нових боєголовок з 2023 року, хоча загальною кількістю ракет поки ще поступається США й РФ.

Висновки CNN свідчать, що розширення особливо пришвидшилось після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, яке вважається переломним моментом у глобальній безпеці.

Експерти повідомили виданню, що потенційно нові ракети здатні стримати Вашингтон, аби той не зміг надати допомогу Тайваню, якщо Китай спробує захопити острівну державу.

Колишній директор НАТО з контролю над озброєннями Вільям Альберке назвав це початком нової гонки озброєнь, пише CNN.

Військово-повітряні сили США 5 листопада провели випробувальний запуск неозброєної міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III з бази Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

Ракету запустили, щоб перевірити надійність, точність і готовність системи, яка є ключовим елементом ядерного стримування США.

Китай, США і Тайвань

Напруження в Азійсько-Тихоокеанському регіоні зростає на тлі погроз Китаю захопити Тайвань, який є союзником США. Правляча Комуністична партія розглядає Тайвань як частину своєї території. Пекін з 2022 року все частіше обіцяє «воззʼєднати» острів з материковою частиною Китаю. 46-й президент США Джо Байден казав, що Штати захищатимуть Тайвань у разі нападу.

У березні 2023 року китайський лідер Сі Цзіньпін закликав війська Китаю готуватися до війни, а напередодні 2024 року сказав, що «воззʼєднання» неминуче. МЗС Тайваню прогнозує можливий напад Китаю у 2027 році.

Автор: Анастасія Зайкова