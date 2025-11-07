У Дніпрі ввели мораторій на російськомовний контент у публічному просторі

У Дніпрі запровадили мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

Про це повідомила уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

Мораторій має на меті захист українського інформаційного простору від гібридних впливів Росії та подолання наслідків тривалої русифікації.

У рішенні про введення мораторію зазначили, що до моменту повного припинення окупації України публічне використання будь-яких культурних продуктів, створених або відтворюваних російською мовою, на території Дніпровської громади забороняється.

«Дніпро — це місто-форпост України, воно показало свій характер і приклад громадянської відповідальності. Таке рішення давно на часі, адже публічне використання російської мови у культурному просторі сприймається громадянами як неповага до пам’яті загиблих захисників України та морально неприйнятне в умовах повномасштабної війни», — наголосила Івановська.

Вона назвала це рішення «питанням національної безпеки, гідності та пам’яті про жертв російської агресії».