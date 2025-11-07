Дрони ГУР вдарили по одному з ключових нафтохімічних заводів Росії

Дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували один з ключових нафтохімічних заводів Росії.

Про це повідомляє ГУР.

6 листопада українські дрони вдарили по Стерлітамакському нафтохімічному заводу, який розташований у республіці Башкортостан.

На заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.

Внаслідок удару виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу — присадки до авіаційного пального.

Цей НПЗ атакують вже не вперше. Ще 4 листопада Генштаб повідомляв про атаку по ньому. Тоді також значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства.