Дрони ГУР вдарили по одному з ключових нафтохімічних заводів Росії

Дрони Головного управління розвідки Міноборони атакували один з ключових нафтохімічних заводів Росії.
Про це повідомляє ГУР.
6 листопада українські дрони вдарили по Стерлітамакському нафтохімічному заводу, який розташований у республіці Башкортостан.
На заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу, зокрема іонол, авіаційний бензин, синтетичні полімери.
Внаслідок удару виникла пожежа на території цеху з виробництва агідолу — присадки до авіаційного пального.
Цей НПЗ атакують вже не вперше. Ще 4 листопада Генштаб повідомляв про атаку по ньому. Тоді також значних ушкоджень зазнав один із цехів підприємства.
- Цієї осені українські сили регулярно атакували російські НПЗ. За даними ГУР, ці атаки скоротили обсяги переробки нафтопродуктів на 20%.
- Bloomberg писав, що в жовтні 2025 року експорт нафтопродуктів з Росії впав до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення. Причиною стало поєднання західних санкцій та українських атак.