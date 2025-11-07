Північна Корея запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря

Північна Корея в п’ятницю, 7 листопада, запустила балістичну ракету в напрямку Японського моря.

Про це повідомляє Reuters.

Це стало вже третім запуском ракети за два тижні. Військові Південної Кореї заявили, що ракету запустили з північного заходу країни, біля кордону з Китаєм. Вона впала в море на сході.

Японський уряд теж підтвердив запуск і зазначив, що ракета, ймовірно, впала за межами економічної зони Японії. Прем’єр-міністерка Санае Такаїчі сказала, що про пошкодження нічого не відомо.

Що передувало

Минулого місяця Пхеньян теж запустив кілька балістичних ракет, серед них — гіперзвукова й крилаті ракети морського базування. Це сталося напередодні візиту Трампа і китайського лідера Сі Цзіньпіна до Південної Кореї на регіональний саміт.

У четвер, 6 листопада, КНДР звинуватила адміністрацію Трампа у «ворожих діях» через нові санкції проти її чиновників і організацій, яких підозрюють у відмиванні грошей.

Під час візиту до Сеулу минулого тижня Трамп заявив, що готовий зустрітися з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Однак зустріч так і не відбулася. Трамп додав, що готовий повернутися до регіону, якщо він все ж погодиться.

Востаннє Трамп і Кім Чен Ин зустрічалися у 2019 році в селищі Пханмунджом на кордоні між двома Кореями. Кім поки що не відповів на нову пропозицію, але раніше говорив, що має «приємні спогади» про ті зустрічі та не проти діалогу, якщо США змінять свою позицію щодо ядерного роззброєння.