КНДР запустила кілька балістичних ракет малої дальності у напрямку Японського моря

Північна Корея 22 жовтня провела перший за останні пʼять місяців запуск балістичних ракет. Це сталось за тиждень до запланованого в Південній Кореї саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) та візиту президента США Дональда Трампа.

Про це пише південнокорейське медіа Yonhap.

Близько 08:10 військові Південної Кореї виявили кілька балістичних ракет малої дальності, запущених у північно-східному напрямку з міста Чунхва в провінції Північна Хванхе.

Ракети пролетіли близько 350 кілометрів. У Південній Кореї вважають, що це можуть бути ті самі ракети, які Північна Корея випробувала у вересні 2024 року.

Джерела Yonhap припускають, що ракети, ймовірно, впали на сушу, а не в Японське (Східне) море.

Останній раз Північна Корея запускала балістичні ракети малої дальності та крилаті ракети в напрямку Японського моря 8 та 22 травня відповідно.

Це перший запуск ракет Північною Кореєю з моменту вступу на посаду президента Південної Кореї Лі Чже Мьона в червні і пʼятий запуск балістичних ракет з початку цього року.

Запуск також відбувся напередодні майбутнього проведення Південною Кореєю саміту АТЕС 31 жовтня — 1 листопада, на який заплановано візит до Південної Кореї президента Трампа і очільника Китаю Сі Цзіньпіна.