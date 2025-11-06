У четвер, 6 листопада, Україна отримала від Латвії 21 бронетранспортер Patria 6x6.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
За його словами, машини передали в Ризі на військовій базі «Адажі». Їх одразу поставлять на озброєння Сил спеціальних операцій. У 2025 році Україна отримала всі обіцяні 42 бронемашини.
Також Латвія передала Україні 12 бойових розвідувальних машин CVR(T) у рамках раніше оголошеного пакета військової допомоги та зробила додатковий внесок у €2,2 мільйона в ініціативу PURL та фінансову допомогу на «Коаліцію укриттів».
Шмигаль подякував міністру оборони Латвії Андрісу Спрудсу, уряду країни та всім латвійцям за підтримку.
- Напередодні повідомлялося, що Латвія 6 листопада передасть українській армії бронетранспортери Patria, оснащені кулеметами та боєприпасами. Разом з технікою ЗСУ отримають запасні частини, мобільну ремонтну майстерню, інструменти та технічну документацію.
- Латвія 1 липня пообіцяла Україні 42 бронетранспортери Patria 6x6 і запчастини до них. Уже в кінці місяця українська армія отримала першу партію.
- Patria 6x6 — це багатоцільовий шестиколісний транспортер, розроблений фінською компанією Patria. Він здатний перевозити до десяти бійців і долати водні перешкоди. На БТР можна встановити крупнокаліберний кулемет або 120-міліметрову мінометну систему Patria Nemo.