Латвія передасть Україні нову партію військової допомоги. Що туди входить

Уряд Латвії схвалив передачу Україні нової військової допомоги. Вона включає, зокрема, 42 бронетранспортери Patria 6x6 латвійського виробництва.

Про це повідомив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс.

Також до пакету оборонної підтримки ввійдуть запчастини до бронетранспортерів, інша зброя та боєприпаси.

«Ми навчимо, оснастимо і незабаром доставимо — наші Patria допоможуть у боротьбі з агресором», — написав Спрудс.

І додав, що Латвія продовжить надавати військову допомогу Україні. Її обсяг досягне 0,25% ВВП у 2025 році.