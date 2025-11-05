Уряд підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання. Що змінилось

Кабінет міністрів підготував проєкт Держбюджету-2026 до другого читання у Верховній Раді.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що до другого читання загальний обсяг доходів пропонують збільшити на 27,8 млрд грн. Зробити це хочуть за рахунок підвищення ставки податку на прибуток для банків з 25% до 50%.

Видатки теж зростуть — на 33,6 млрд грн. Зокрема, з цих коштів 18,9 млрд грн поповнять резервний фонд, 6,6 млрд грн підуть на поетапне підвищення зарплат не лише вчителям шкіл, але й викладачам закладів вищої освіти та фахових коледжів на 50% протягом року.

Державний бюджет 2026

У першому читанні проєкт Держбюджету проголосували 22 жовтня. Доходи бюджету там вказані у розмірі 2,4 трильйона гривень, що на 446,8 мільярда гривень (18,8%) більше у порівнянні з 2025 роком. Видатки — 4,8 трильйона, що на 415 мільярдів більше у порівнянні з 2025 роком.

Видатки на оборону та безпеку пропонують визначити в 2,8 трильйона, це 27,2% від ВВП (+168,6 мільярда до рівня 2025 року).