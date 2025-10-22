Рада в першому читанні ухвалила проєкт Держбюджету-2026. Що далі

Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт Держбюджету-2026 — документ підтримали 256 нардепів. Далі його ще раз розгляне уряд і поверне до Ради, яка до середини листопада має проголосувати за Держбюджет-2026 в цілому.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Доходи державного бюджету становитимуть 2,4 трильйона гривень, що на 446,8 мільярда гривень (18,8%) більше у порівнянні з 2025 роком. Видатки — 4,8 трильйона, що на 415 мільярдів більше у порівнянні з 2025 роком.
Видатки на оборону та безпеку становитимуть 2,8 трильйона, це 27,2% від ВВП (+168,6 мільярда до 2025 року).
Також у держбюджет на наступний рік заклали такі витрати:
- на соціальний захист — 467,1 мільярда гривень (це на 45 мільярдів гривень більше у порівнянні з 2025 роком);
- на охорону здоров’я — 258 мільярдів гривень (це на 38,2 мільярда гривень більше у порівнянні з 2025 роком);
- на освіту — 265,4 мільярда гривень (це на 66,5 мільярда гривень більше у порівнянні з 2025 роком);
- на науку — 19,9 мільярда гривень (це на 5,4 мільярда гривень більше у порівнянні з 2025 роком);
- на ветеранську політику — 17,9 мільярда гривень (це на 6,1 мільярда гривень більше у порівнянні з 2025 роком);
- на підтримку економіки — 41,5 мільярда гривень.