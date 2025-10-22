Рада в першому читанні ухвалила проєкт Держбюджету-2026. Що далі

Верховна Рада в першому читанні ухвалила проєкт Держбюджету-2026 — документ підтримали 256 нардепів. Далі його ще раз розгляне уряд і поверне до Ради, яка до середини листопада має проголосувати за Держбюджет-2026 в цілому.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Доходи державного бюджету становитимуть 2,4 трильйона гривень, що на 446,8 мільярда гривень (18,8%) більше у порівнянні з 2025 роком. Видатки — 4,8 трильйона, що на 415 мільярдів більше у порівнянні з 2025 роком.

Видатки на оборону та безпеку становитимуть 2,8 трильйона, це 27,2% від ВВП (+168,6 мільярда до 2025 року).

Також у держбюджет на наступний рік заклали такі витрати: