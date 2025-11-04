Сили оборони атакували нафтохімічний завод у Башкортостані і склад окупантів на Херсонщині

Українські захисники завдали удару по нафтохімічному заводу в Росії та складу пально-мастильних матеріалів на окупованій території.

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

«Стерлітамакський нафтохімічний завод» у республіці РФ Башкортостан є основним виробником компонентів для гасу, з якого виробляють високоякісне авіаційне пальне.

Підприємство входить до російського холдингу «Росхім». Ударом пошкоджено один із цехів заводу.

Також нещодавно українські дрони влучили по складу пально-мастильних матеріалів росіян на тимчасово окупованій Херсонщині. Там знищено майже 20 еластичних резервуарів та дві насосні станції.