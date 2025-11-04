Українські дрони атакували НПЗ у Нижньогородській області РФ

Уночі 4 листопада українські дрони атакували нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

Про це повідомили «Бабелю» джерела в розвідці.

Удар по НПЗ здійснили бійці ГУР, ЗСУ та Сил спецоперацій. На той момент на заводі проводили ремонт ректифікаційної колони, що відповідає за первинну обробку нафти та була пошкоджена внаслідок попередніх атак.

Під час операції задіяли понад 50 дронів українського виробництва, зокрема «Бобер» та FP-1.

На відео, опублікованих у російських тг-каналах, видно яскраву заграву над НПЗ. Там лунали вибухи та зайнялася пожежа.

«Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез» є одним з провідних НПЗ у РФ, який забезпечує, зокрема, Московський регіон. На нього припадає близько 30% споживання бензину в країні.

Номінальна потужність з первинної переробки нафти — близько 17 мільйонів тонн на рік. Підприємство випускає понад 50 найменувань нафтопродукції, яку використовують російські окупанти.