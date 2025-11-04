НАТО виділить на допомогу Україні $60 мільярдів у 2026 році

НАТО надасть Україні $60 мільярдів у 2026 році та планує співпрацювати з українською промисловістю та інноваціями.

Про це голова представництва НАТО в Україні Патрик Тернер заявив у коментарі «Суспільному».

Він також нагадав, що в рамках ініціативи PURL вже оголосили чотири пакети допомоги. Частину допомоги з цих пакетів або вже надали, або вона ще перебуває в процесі надходження до України. Зокрема, минулого року члени Альянсу виділили $50 мільярдів Україні.

Іншим пріоритетом Альянсу на найближчий рік є нелетальна допомога Україні в рамках Комплексного пакету допомоги (КПД). Він охоплює як допомогу, пов’язану з умовами на полі бою, так і довгострокові програми, як-от підтримку лікарень або допомогу ветеранам.

PURL — це новий механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам фінансувати закупівлю американської зброї та військової техніки для України через спільні внески. Суть механізму в тому, що Україна формує список пріоритетних потреб у озброєннях та боєприпасах, цей список узгоджується на рівні НАТО, після чого відбувається закупівля з коштів партнерів.

Станом на зараз до ініціативи приєдналися Нідерланди, Німеччина, Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія, Іспанія і Словенія. Через PURL вже профінансовано чотири пакети допомоги, що містили ракети Patriot та HIMARS — частина обладнання вже в Україні.

Автор: Анастасія Зайкова