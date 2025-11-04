Обшуки у працівника НАБУ. Офіс генпрокурора заявляє, що співробітник стежив за будівлею ОГП

Офіс генерального прокурора пояснив обшуки у співробітника Національного антикорупційного бюро (НАБУ) тим, що він начебто стежив за будівлею ОГП.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

Там кажуть, що 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив камери спостереження на навіс над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. Через декілька годин інша людина забрала ці пристрої.

В ОГП додали, що камери встановили на спеціальних локаціях для того, щоб фіксувати входи та виїзди працівників Офісу генпрокурора.

«Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах воєнного стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксацію осіб державних службовців, у тому числі тих, хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту», — додають в Офісі генпрокурора.

Цього ж дня правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України).

Після того як встановили особу одного з чоловіків, прокурори Офісу генерального прокурора вирішили провести обшуки за місцем його проживання.

Тоді чоловік сказав, що є штатним працівником НАБУ, і надав службове посвідчення. Він підтвердив, що забирав встановлені раніше камери спостереження за будівлею ОГП.

«Разом з тим працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що «виконував доручення керівництва». Досудове розслідування триває», — додають в Офісі генпрокурора.

Водночас у НАБУ стверджують, що до їхнього співробітника, який бере участь у документуванні низки корупційних справ, застосували силу. При цьому про будь-яку підозру йому не повідомили.

У Бюро наголошують, що обшук відбувався без ухвали суду та, ймовірно, пов’язаний з безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків.