НАБУ заявило про обшуки та застосування сили до їхнього співробітника

У ніч проти 4 листопада прокурори Офісу генерального прокурора в супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника Національного антикорупційного бюро.
Про це повідомила пресслужба НАБУ.
У бюро стверджують, що до їхнього співробітника застосували силу. При цьому про будь-яку підозру йому не повідомили.
НАБУ також каже, що обшук відбувався без ухвали суду та, ймовірно, пов’язаний з безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків.
У відомстві наголосили, що цей співробітник бере участь у документуванні низки корупційних справ. Напередодні обшуку за ним стежили.