НАБУ заявило про обшуки та застосування сили до їхнього співробітника

У ніч проти 4 листопада прокурори Офісу генерального прокурора в супроводі спецпризначенців провели обшук у співробітника Національного антикорупційного бюро.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

Щомісяця 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати 250 грн 500 грн 1000 грн Підтримати

У бюро стверджують, що до їхнього співробітника застосували силу. При цьому про будь-яку підозру йому не повідомили.

НАБУ також каже, що обшук відбувався без ухвали суду та, ймовірно, пов’язаний з безпосереднім виконанням працівником професійних обов’язків.

У відомстві наголосили, що цей співробітник бере участь у документуванні низки корупційних справ. Напередодні обшуку за ним стежили.