ГУР атакував штаб передового російського центру безпілотників «Рубікон»

Бійці Головного управління розвідки атакували штаб російського Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон».
Про це йдеться в заяві ГУР.
Центр розташовувався в напівзруйнованому будинку в окупованій Авдіївці Донецької області. Розвідники вдарили по ньому ударним безпілотником FP-2 зі 105 кг вибухівки.
У результаті атаки загинули російські офіцери й оператори безпілотників.
- «Рубікон» — одна з найбоєздатніших структур окупантів. Він брав участь у Курській операції та продовжує діяти в напрямку Покровська та Костянтинівки. Українські військові описують «Рубікон» як підрозділ, що приходить на конкретний сектор фронту з чіткою метою — паралізувати логістику, заблокувати постачання і ускладнити роботу дронів. Навіть на невеликій ділянці це дає серйозний ефект і дозволяє противнику просуватися. Нещодавно журналісти «Радіо Свобода» розсекретили командира «Рубікону» і тренувальну базу під Москвою. «Бабель розповідав головне з розслідування.