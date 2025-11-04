ГУР атакував штаб передового російського центру безпілотників «Рубікон»

Бійці Головного управління розвідки атакували штаб російського Центру перспективних безпілотних технологій «Рубікон».

Про це йдеться в заяві ГУР.

Центр розташовувався в напівзруйнованому будинку в окупованій Авдіївці Донецької області. Розвідники вдарили по ньому ударним безпілотником FP-2 зі 105 кг вибухівки.

У результаті атаки загинули російські офіцери й оператори безпілотників.