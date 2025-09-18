Росія створила передову безпілотну структуру «Рубікон». «Радіо Свобода» розсекретило її керівників і навчальну базу — головне з розслідування

«Бабелю» потрібна ваша підтримка У редакції «Бабеля» працює понад два десятки людей. Це не дуже велика редакція, але й не стартап. Ми оновлюємо сайт, ютуб, телеграм-канал та тікток. Ми свідомо відмовилися від найпростіших способів заробити (наприклад, від реклами онлайн-казино). «Бабель» існує на гранти й донати читачів. Ми хочемо менше покладатися на грантодавців і більше — на вашу підтримку. Так ми зможемо сфокусуватися на зобов’язаннях перед вами: представляти повну й об’єктивну новинну картину дня. Разово

До осені 2024 року про «Рубікон» ніхто не говорив — ані в російських ЗМІ, ані в соцмережах. Про Центр перспективних безпілотних технологій «Рубікон» заговорили, коли його відвідав міністр оборони Росії Андрій Білоусов. Тоді офіційно повідомили, що Центр створено за його указом. А за пів року телеграм-канал «Рубікон» заявив, що проєкт існує щонайменше з липня 2024 року.

Перші відео з ударами «Рубікону» зʼявилися в жовтні 2024 року — переважно з Курщини. Із січня 2025-го підрозділ почав діяти ширше: удари фіксували на Купʼянському, Покровському і Торецькому напрямках, а з середини лютого — на Харківському і Вугледарському. Влітку центр зосередився на Донецькій області — від Великої Новосілки до Часового Яру. Найбільше ж підрозділ пишається тим, що перекрив усі логістичні шляхи української армії в районі Суджі.

Дроноводи центру «Рубікон» вражають українську техніку на Курщині.

На відміну від звичайних FPV, які працюють тільки на передньому краї, «Рубікон» запускає дрони глибоко в тил. Про те, як Центр спрацював на Покровському напрямку, розповів аеророзвідник Олександр Карпюк. «Рубіконівці» поставили свої радари дуже близько до фронту — на відстані до 10 кілометрів, і працювали разом із засобами РЕБ і РЕР. Завдяки цьому вони накрили всі можливі висоти, і наші дрони та пілоти стали дуже вразливими: дрони часто збивали ще на підльоті, а групи, які раніше могли робити сотні вильотів, тепер роблять 10—15. Крім бойових операцій, Центр навчає місцеві команди, залишаючи підготовлених операторів, які продовжують роботу без його безпосередньої участі.

Ім’я командира «Рубікону» майже не фігурувало в мережі. Є лише дві згадки — у подяках на сайті фонду «Братське серце», який допомагає російським військовим. Обидві подяки датовані 24 липня 2025 року і підписані «гвардії полковником, начальником «Рубікону» Сергієм Будніковим». Його вдалося ідентифікувати завдяки пропагандисту Володимиру Соловйову: в одному з його сюжетів видно обличчя Буднікова. Те, що це саме Будніков, підтверджують фото з акаунту його дружини в мережі «ВКонтакте», який зараз видалений.

Сергій Будніков з дружиною. vk.com

Буднікову 37 років, він родом із Бєлгорода. Служив у 61 окремій гвардійській бригаді морської піхоти (2010—2012) та у 9 гвардійській артилерійській бригаді до 2019 року, де завершив службу на посаді начальника штабу. Саме там, ймовірно, отримав звання полковника. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році перевіз сімʼю в Бєлгород. З березня до серпня 2023 року, за даними бази Погранслужби РФ (опублікованої «Миротворцем»), він щонайменше 19 разів перетинав кордон між Росією та окупованою частиною Донеччини.

База «Рубікону» розташована в конгресно-виставковому центрі «Патріот» у Підмосков’ї — великому комплексі поруч із музеєм техніки та кластером «Військово-промисловий комплекс». Це місце зазвичай використовують для виставок, форумів і демонстрацій військової техніки.

Геолокацію бази визначили за внутрішніми деталями з трьох відео: сюжету Соловйова від 2 лютого 2025 року, ювілейного відео «Рубікону» від 1 серпня 2025 року і ролика Міноборони від 11 жовтня 2024 року. На цих кадрах помітні табличка над дверима в туалет, світлове табло, колони, облицювання стін, гучномовці та металеві люки в підлозі, а також стоянка з баггі та «буханками», що перевозять операторів БпЛА на передову. Ювілейне відео «Рубікону» також показує стенди з «патріотичними» плакатами та надувні перешкоди для тренувань FPV-дронів.

З сюжету Володимира Соловйова; Скріншот з відео Скриншот з відео Форум «Армія-2023» у парку «Патріот» під Москвою. На фото зображено російських офіцерів у залі виставки. Getty Images З сюжету Володимира Соловйова; Форум «Армія-2023» у парку «Патріот» під Москвою. На фото зображено російських офіцерів у залі виставки. Скріншот з відео; Скриншот з відео; Getty Images

Разом ці фрагменти дозволили встановити місце навчальної бази та підтвердити прямий звʼязок «Рубікону» з російським урядом і Міноборони. Більше деталей описано в розслідуванні «Радіо Свобода».

Від української розвідки Центр захистити не вдалося. 22 травня 2025 року КВЦ «Патріот» зазнав удару українського безпілотника «Лютий», а вже 25 травня там почали встановлювати башту для системи ППО «Панцир».