Міноборони розробляє нові контракти для ЗСУ. Що планують оновити

Наразі триває підготовка до запровадження нових форм контрактів для військових Збройних сил України.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами 3 листопада.

Відомо, що контракти будуть розраховані на 1, 2, 3, 4 і 5 років, щоб досвідчені військові могли залишатися в армії та навчати нове покоління.

Зеленський додав, що там «є хороші сигнали щодо підвищення зарплат для чинних військових», але «має бути фундаментальна аргументація, звідки ці гроші приходять».

Він зазначив, що бюджет на 2026 рік становить 2,8 трлн грн і з нього військовим «хотіли би віддати по-максимуму».

Пізніше міністр оборони Денис Шмигаль розповів деталі нововведень. За його словами, підготовка нових типів контрактів для військових та відповідні зміни до законодавства вже розпочалися.

Головна новація — гарантовані чіткі терміни служби. Контракти будуть від 1 до 5 років.

Для контрактів на 2—5 років передбачено річну відстрочку від мобілізації після завершення контракту.

Після ухвалення законодавчих змін контракти зможуть підписати всі захисники та захисниці — і ті, хто вже служить у війську, і ті, хто долучиться в майбутньому.

Очікується, що нові контракти також включатимуть збільшення щомісячних виплат, бонуси за підписання, розширення соцпакета.

«Ми відповідаємо на ключовий запит військових, їхніх родин та суспільства. Нові контракти — це про справедливість та передбачуваність. Працюємо з урядом, Міністерством фінансів та партнерами, і найближчим часом анонсуємо всі додаткові деталі», — додав міністр оборони.