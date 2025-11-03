У Києві двоє чоловіків напали на військового, який був на реабілітації. Їх затримали

Днями 27-річний військовий повідомив поліції, що під час його перебування на реабілітації у Києві на нього напали двоє чоловіків. Зловмисників знайшли та вже затримали.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва.

Постраждалий військовий розповів, що наразі перебуває на реабілітації після численних поранень, отриманих у зоні бойових дій. Він ненадовго вийшов з лікарні до скверу неподалік, коли до нього з погрозами підійшли двоє чоловіків.

Нападники приставили до обличчя та тіла потерпілого ніж і викрутку й відібрали в нього мобільний телефон, 8 тисяч гривень та особисті речі, а потім втекли.

Поліція розшукала зловмисників — ними виявились чоловіки віком 33 та 38 років, які раніше були засуджені за аналогічні злочини. За скоєне їм загрожує до 15 років позбавлення волі.