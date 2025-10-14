У мережі зʼявилось відео, як невідомі в Києві напали на військового у кріслі колісному. Поліція каже: це інсценування

Низка телеграм-каналів 13 жовтня опублікувала відео, як у Києві на вулиці Паньківській троє невідомих напали на чоловіка, одягненого у військову форму, та скинули його з крісла колісного на землю.

Про це повідомила поліція Києва, яка почала перевірку.

На місце події негайно направили наряди поліції та слідчо-оперативну групу Голосіївського району. До цього будь-яких повідомлень до правоохоронців не надходило.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські опитали свідків та переглянули відео з камер спостереження.

«Попередньо встановлено, що інцидент був інсценований, ймовірно, з метою провокації», — зазначили правоохоронці.

Наразі поліція встановлює всіх учасників події.