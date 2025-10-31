СБУ: Сили оборони знищили одну з трьох ракет «Орєшнік» на території РФ

Позаминулого літа українські спецслужби знищили балістичну ракету «Орєшнік» на території Росії.

Про це розповів голова СБУ Василь Малюк на спільному з президентом Володимиром Зеленським брифінгу.

За словами Малюка, ракету знищили на військовому полігоні «Капустин Яр». Над цим працювали Служба безпеки України, Головне управління розвідки Міноборони та Служба зовнішньої розвідки.

«Знищення було 100-відсоткове, це була дуже успішна операція. Але вона на той момент жодним чином не афішувалася. Про це доповідали верховному головнокомандувачу, а також про це знали декілька президентів інших країн», — додав очільник СБУ.

Всього, за даними українських військових, цьогоріч Росія виготовила до трьох таких ракет, а в планах у РФ виготовляти по шість ракет на рік.

Зеленський також розповів, що росіяни хочуть розмістити «Орєшнік» у Білорусі.

«Це до пʼяти тисяч кілометрів роботи й 700 кілометрів мертва зона. Нашим партнерам у Європі слід звернути на це увагу», — наголосив президент.