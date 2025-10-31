Росія атакує Україну ракетами 9М729, розробка яких спонукала Трампа відмовитися від ядерної угоди у 2019 році

Росія в останні місяці атакувала Україну крилатою ракетою 9М729, таємна розробка якої колись змусила президента США Дональда Трампа відмовитися від договору про контроль над ядерними озброєннями з Москвою під час його першого президентського терміну.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі Reuters.

Інший неназваний український чиновник зазначив, що Росія випустила цю ракету по Україні 23 рази від серпня. Україна також зафіксувала два запуски 9М729 з боку Росії у 2022 році.

Військове джерело повідомило, що ракета 9М729, запущена Росією 5 жовтня, пролетіла понад 1 200 км, перш ніж влучила по цілі в Україні.

«Використання Росією ракети 9М729, забороненої ДРСМД, проти України в останні місяці демонструє зневагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа, спрямованих на завершення війни Росії проти України», — сказав Сибіга в письмовій заяві.

Міністерство закордонних справ України не надало подробиць або дат ударів ракетами 9М729. За словами високопоставленого посадовця, вони почалися 21 серпня — менш ніж за тиждень після саміту Трампа і Путіна на Алясці.

Що відомо про ракету 9М729

Саме ракета 9М729 змусила США вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) у 2019 році. Вашингтон заявив, що ця ракета порушує умови договору і здатна летіти значно далі за обмеження 500 км, хоча Росія це заперечувала.

За даними сайту Missile Threat, створеного Центром стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні, ця ракета може нести як ядерну, так і звичайну боєголовку та має дальність 2 500 км.

За даними громадської організації Truth Hounds, цю ракету росіяни часто використовували для подвійних атак по Україні.