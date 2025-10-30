Зеленський підписав закони про продовження воєнного стану і мобілізації

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які продовжують воєнний стан та мобілізацію в Україні ще на 90 днів.
Про це йдеться у картках законопроєктів № 14128 і № 14129 на сайті Верховної Ради.
Їх продовжили з 5 листопада 2025 року до 3 лютого 2026-го.
Верховна Рада підтримала це рішення 21 жовтня. Це вже 17-те продовження від початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні запровадили воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Військовозобовʼязаним заборонено виїжджати за кордон, окрім певних винятків. Чоловіків 18—60 років можуть призвати на службу, якщо в них немає законних підстав для відстрочки чи виключення з військового обліку.