ЄС виділяє майже €50 мільйонів на реконструкцію українських лікарень

Приблизно €50 мільйонів ЄС передасть на фінансування українських медзакладів, які постраждали від Росії або працюють із підвищеним навантаженням.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я України.

Йдеться насамперед про лікарні, які обслуговують, зокрема, внутрішньо переміщених українців. Конкретні медзаклади для реалізації ініціативи обиратимуть після остаточного підтвердження фінансування.

Кошти допоможуть покрити підготовчі та будівельні етапи реалізації проєктів, а також закупівлю сучасного медичного і лабораторного обладнання.

Окремо на засіданні Керівного комітету Українського інвестиційного плану обговорили допомогу від Чехії в межах програми Renovation and Modernization of Hospitals. Кошти спрямують на оновлення обладнання лікарень і ремонти.

Скільки медзакладів постраждали за час війни?

Станом на 1 жовтня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 489 обʼєктів у складі 804 закладів охорони здоровʼя. З них 2 162 зазнали часткових пошкоджень, ще 327 зруйновані повністю, наголосили в МОЗ.

Найбільших втрат зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Чернігівська та Миколаївська області.

Однією з найвідоміших атак РФ по медзакладу за період війни став удар по найбільшій дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, де щороку лікують понад 20 тисяч дітей. 8 липня 2024 року російська крилата ракета Х-101 повністю зруйнувала корпус токсикології.

У вересні Європейський Союз надав Україні мільярд євро з доходів заморожених активів РФ у межах програми ERA Loans, яка полягає в наданні кредитних коштів, які Україні не доведеться повертати, якщо Росія не виплатить репарації.

Автор: Анастасія Зайкова