Путін заявив про начебто оточення українських сил у Купʼянську. ЗСУ назвали це «вигадкою і фантазією»

Заява очільника Кремля Володимира Путіна про «оточення» українських військ у Купʼянську Харківської області не відповідає дійсності.

Про це заявили в Угрупованні обʼєднаних сил.

Військові підкреслили, що в Куп’янську та на його околицях тривають важкі бої, а окупанти намагаються закріплюватись у північній частині міста.

«Утім, будь-які заяви про «оточення» там українських військ є вигадкою і фантазією, що не спираються на жодні фактичні дані на місцях», — додали там.

Раніше цього дня Путін заявив, що українські сили заблоковані в Купʼянську і Покровську. Він додав, що армія РФ не проти пропустити в ці «зони оточення» журналістів, зокрема й українських.

Що відбувається в Купʼянську

Аналітичний сервіс DeepState на своїй мапі зображає, що північно-західна частина Купʼянська перебуває під контролем росіян.

Начальник Купʼянської МВА Андрій Беседін 25 вересня казав, що ситуація в місті критична. Окрім ДРГ, які просочилися або просочуються в місто, ворог здійснює масовані обстріли безпосередньо міста та території громади.

За тиждень до цього DeepState стверджував, що росіяни через газову трубу заходять у Купʼянськ. У Генштабі тоді відповіли, що вихід із трубопроводу, який ворог використав, щоб перемістити особовий склад до Куп’янська, контролюють українські захисники.