DeepState заявив, що росіяни через газову трубу заходять у Купʼянськ. У Генштабі прокоментували

Аналітичний проєкт DeepState 12 вересня написав, що росіяни через газову трубу долають Оскіл і заходять у Купʼянськ. Генштаб ЗСУ у відповідь на це заявив, що вихід із трубопроводу, який ворог використав, щоб перемістити особовий склад до Куп’янська, контролюють українські захисники. А сам трубопровід не веде безпосередньо в місто.

У Генштабі кажуть, що в районі Купʼянська є кілька трубопроводів — три нитки з чотирьох вже пошкоджені та затоплені, вихід з четвертої контролюють Сили оборони України..

Там кажуть, що РФ продовжує спроби накопичувати сили на північних околицях Купʼянська. Сили оборони України проводять контрдиверсійну операцію, а навколо міста — пошуково-ударні дії.

З початку операції — за два тижні — втрати противника становили 395 людей, із них 288 — безповоротні.

На підходах до Куп’янська, у районах населених пунктів Радьківка і Голубівка, українські воїни знешкодили загалом 265 росіян. У районі самого міста — ще 128. Оборонна операція на Куп’янському напрямку триває.

Крім того, у Генштабі кажуть, що особовий склад противника потрапляє в полон та надає свідчення, які використають проти окупантів.