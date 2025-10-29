Генштаб: Сили оборони атакували дронами три великі заводи у РФ

Уночі 29 жовтня українські дрони атакували два нафтопереробні та один газопереробний заводи на території Росії. Вони залучені у забезпеченні армії РФ.

Про це звітують Генеральний штаб ЗСУ і Сили спецоперацій.

На території об’єктів фіксують вибухи та пожежі. Влучання також підтверджують місцеві жителі.

Першою ціллю українських дронів став Марійський НПЗ у Республіці Марій Ел. Він виготовляє 10 типів нафтових продуктів. Потужність переробки сягає 1,3 мільйона тонн нафти на рік, що становить 0,5% всієї переробки РФ.

Завод має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту.

Українські дрони також влучили по території Новоспаського НПЗ в Ульяновській області РФ, який виробляє основні типи нафтопродуктів, як-от дизпаливо, бензин та мазут.

Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу «Промінвест». Головний напрямок діяльності — первинна переробка вуглеводнів. Потужність НПЗ становить 600 тисяч тонн нафти на рік.

Також під ударом був Будьонновський ГПЗ у Ставропольському краї. Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1.

Завод виробляє 2,2 мільярда кубометрів газу на рік. Забезпечує газом Будьонновську ТЕЦ, підприємства ПАТ «Лукойл» у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.

«Виведення з ладу потужностей цих підприємств знижує можливості російської армії у веденні бойових дій», — наголошують у Генштабі.