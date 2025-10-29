Генштаб: Сили оборони атакували дронами три великі заводи у РФ

Уночі 29 жовтня українські дрони атакували два нафтопереробні та один газопереробний заводи на території Росії. Вони залучені у забезпеченні армії РФ.
Про це звітують Генеральний штаб ЗСУ і Сили спецоперацій.
На території об’єктів фіксують вибухи та пожежі. Влучання також підтверджують місцеві жителі.
Першою ціллю українських дронів став Марійський НПЗ у Республіці Марій Ел. Він виготовляє 10 типів нафтових продуктів. Потужність переробки сягає 1,3 мільйона тонн нафти на рік, що становить 0,5% всієї переробки РФ.
Завод має дві установки первинної переробки нафти та установку вакуумної переробки мазуту.
Українські дрони також влучили по території Новоспаського НПЗ в Ульяновській області РФ, який виробляє основні типи нафтопродуктів, як-от дизпаливо, бензин та мазут.
Цей нафтопереробний завод входить до складу холдингу «Промінвест». Головний напрямок діяльності — первинна переробка вуглеводнів. Потужність НПЗ становить 600 тисяч тонн нафти на рік.
Також під ударом був Будьонновський ГПЗ у Ставропольському краї. Зафіксовано влучання у виробничу установку ГПУ-1.
Завод виробляє 2,2 мільярда кубометрів газу на рік. Забезпечує газом Будьонновську ТЕЦ, підприємства ПАТ «Лукойл» у регіоні та є джерелом сировини для нафтохімічної галузі.
«Виведення з ладу потужностей цих підприємств знижує можливості російської армії у веденні бойових дій», — наголошують у Генштабі.
- Цієї ж ночі безпілотники Служби безпеки України завдали ударів по російських військових та інфраструктурних обʼєктах у тимчасово окупованому Криму.