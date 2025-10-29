Українські дрони в Криму атакували дві нафтобази, радари і ЗРК росіян за $20 мільйонів

Уночі 29 жовтня безпілотники Служби безпеки України завдали ударів по російських військових та інфраструктурних обʼєктах у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомили джерела «Бабеля» в СБУ.

Під атакою була нафтобаза в селищі Гвардійське, де зберігалося пальне. Там спалахнула масштабна пожежа, у повітря здійнялася величезна хмара диму.

Влучання БпЛА фіксують також на нафтобазі «Комсомольська».

Ще однією ціллю українських дронів цієї ночі став зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С2» вартістю близько $20 млн. Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони росіян.

Також у окупантів поменшало на дві радіолокаційні станції. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону РФ на Кримському напрямку.