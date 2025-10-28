В Іспанії знову закривали аеропорт через невідомий дрон

Увечері понеділка, 27 жовтня, міжнародний аеропорт «Аліканте» в Іспанії призупинив прийом та відправлення літаків після того, як над злітно-посадковою смугою зафіксували невідомий дрон.

Про це пише іспанське медіа La Opinión de Murcia.

Роботу аеропорту зупиняли майже на дві години. За цей час десять міжнародних рейсів довелося перенаправити до інших найближчих аеропортів. Зокрема, сім до Валенсії та по одному до Мурсії, Барселони і Пальми-де-Майорка.

Також повідомляли про затримку низки рейсів. Загалом, за оцінками, інцидент вплинув на тисячу пасажирів.

Вже близько 23:00 за місцевим часом аеропорт зміг відновити роботу. Наразі іспанські правоохоронці розслідують, звідки взявся той дрон.